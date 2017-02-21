Данкверт обвинил ЕЭК в откровенном лоббировании интересов Беларуси

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования откровенно лоббирует интересы Беларуси, игнорируя при этом пожелания России. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, любые предложения Россельхознадзора в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников.

«Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно», - сказал он.

В качестве примера противодействия и неконструктивной работы Сергей Данкверт привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого. По словам чиновника, с помощью утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. И уже первые проверки Россельхознадзора крупнейших белорусских переработчиков молока показали, что практически во всех образцах сухое молоко есть, а в некоторых его доля составляет порядка 50%.

Отношения между Россией и Беларусью обострились в начале этого года: Россельхознадзор выразил недоверие главе ветеринарной службы Минской области, «с ведома которого осуществляются поставки в адрес российских получателей животноводческих товаров украинского и европейского происхождения под видом произведенных в Минской области». После этого Лукашенко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Данкверта.