Австрия выдаст США экс-торговца российским газом в Украине Фирташа

Австрийский суд во вторник удовлетворил запрос США об экстрадиции бывшего посредника в продаже газа Украине Дмитрия Фирташа в рамках расследования обвинений в коррупции, которые соратник экс-президента Виктора Януковича считает политически мотивированными.

Суд в Вене отклонил решение предыдущей инстанции, отказавшей в выдаче.

"Апелляция была удовлетворена", - сказал судья в битком набитой журналистами и родственниками Фирташа комнате.

"Это не означает, что кто-то заранее объявлен виновным. Виновен он или нет - определится в другой стране".

Бизнесмен отвергает обвинения, выдвинутые против него в США. Бывший пожарный сколотил состояние на посредничестве в поставках российского газа Украине во времена, когда Москва прочно удерживала Киев в своей орбите. Его компания закупала топливо у российской монополии Газпром и продавала его по более высокой цене украинскому госпредприятию Нафтогаз. Близкие президенту России Владимиру Путину банкиры открыли Фирташу кредитные линии на более чем $11 миллиардов.

Больше десятилетия магнат принадлежал к элитному клубу промышленников и финансистов, обладавшему огромным влиянием на Украину и тесными связями с Россией. Фирташ поддерживал близкие контакты с экс-президентом Януковичем до бегства последнего в Россию от революции 2014 года.