Словакия направит полицейских для дежурства на Средиземном море

Словакия направит своих полицейских для участия в военно-морской операции "София" на Средиземном море, начатой Евросоюзом в 2015 году в рамках борьбы с нелегальной переправкой мигрантов из стран третьего мира в Европу, сообщил братиславский портал Teraz.

В Словакии задержали организаторов перевозок мигрантов в Западную Европу

"Словацкие военные полицейские с августа этого года будут участвовать в операции "София" с полугодовой ротацией", - говорится в сообщении.

Военно-морская операция Евросоюза по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов в Средиземном море, поначалу носившая кодовое название EUNAVFOR Med, затем была переименована в "Софию" — в честь сомалийской девочки по имени София, родившейся в августе 2015 года на борту фрегата ВМФ Германии Schleswig-Holstein, который участвовал в операции по спасению беженцев, терпящих в море бедствие.

Словацкие полицейские будут задействованы на одном из немецких военных кораблей, несущих службу в рамках данной операции в Средиземном море. Их задачей будет контролировать вместе с коллегами из других стран подозрительные суда, направляющиеся к европейским берегам. В настоящее время словацкие полицейские уже проходят девятинедельный сбор в военном центре вблизи немецкого города Эккернфёрда.

Кроме проведения боевых тренировок, они также изучают здесь вопросы международного права, в частности, правила поведения на борту иностранных судов в международных водах.