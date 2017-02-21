Додон планирует 3-4 апреля подписать соглашение о сотрудничестве с ЕЭК

Президент Молдовы Игорь Додон заявил спикеру парламента страны Андриану Канду и премьеру Павлу Филипу, что если народ или парламентское большинство потребует аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС, то он поддержит этот намерение; также он заявил, что 3-4 апреля планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

Это заявление Додон сделал на брифинге во вторник по итогам встречи с председателем законодательного органа республики и главой правительства.

Как отметил президент, в ходе беседы он выразил свою позицию по поводу результатов внедрения соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.

"Есть большие проблемы, связанные с реализацией этого соглашения, и что вследствие его подписания уровень доверия граждан к европейской интеграции стал самым низким за последние 10 лет. Подтвердил, что, если народ или парламентское большинство потребует аннулирования этого соглашения, президент поддержит это намерение", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что проинформировал спикера и премьера о том, что 3-4 апреля планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Додон отметил, что этот документ не будет противоречить другим, подписанным на данный момент.

Канду отметил, что парламент уже получил проект соглашения о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

"Понимаем, что юридических последствий не будет, но мы вернемся к этому вопросу… Только в евроинтеграции и в применении соглашения об ассоциации видим развитие страны", - сказал Канду.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. Согласно соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее во вторник он заявил, что Молдове "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".