Последнее обновление: 21.02.2017 16:30

Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Первой леди Азербайджана 52 года, за Ильхама Алиева она вышла замуж в 1983 году.

До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м и 2015-м годах она побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заместителем председателя, пост которого занимает сам Ильхам Алиев.

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