Последнее обновление: 20.02.2017 18:10

Лукашенко и Назарбаев обсудили по телефону существующие в ЕАЭС проблемы

По инициативе казахстанской стороны сегодня состялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе. Стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами. Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Нурсултан Назарбаев также поведал о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном, попутно пригласив Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом текущего года, а также посетить выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси.

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