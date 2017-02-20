Продажи оружия в мире достигли максимума после холодной войны

Рынок вооружений в 2012-2016 годах показал рост на 8,4% по сравнению с предыдущего пятилетнего периода. Об этом говорится в отчете стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI).

"В целом продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны",– говорится в выводах отчета Института.

Эксперты подсчитали, что в пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире составляют США, Россия, Китай, Франция и Германия. В целом эти пять государств занимают 74% мирового рынка оружия, которую в основном покупают потребители в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока.

Крупнейшими импортерами оружия в мире стали Индия и Саудовская Аравия.

"Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как в течение многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год", – говорится в сообщении.

Как и раньше мировым лидером в торговле оружием остаются США – их рыночная доля составляет 33%. В течение 2012-2016 годов объем проданной США оружия увеличился на 21%.

"США экспортируют вооружение по меньшей мере в 100 стран, что значительно больше, чем у любых других стран-поставщиков", – говорится в отчете SIPRI. По данным исследователей, почти половина американского оружия идет покупателям на Ближний и Средний Восток.

На втором месте оказалась Россия с рыночной долей в 23%. Увеличив объемы продаж оружия на 74%, Китай довел свою долю на глобальном рынке вооружений до 6,2% и занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров. Во Франции - 6%, в ФРГ - 5,6%.