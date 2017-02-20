Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке госпереворота

Российские государственные органы были вовлечены в попытку государственного переворота в Черногории, целью которого было предотвратить вступление страны в НАТО. Об этом заявил специальный прокурор Черногории Миливое Катнич, сообщает газета Vijesti.

«За этими событиями стояли российские националистические структуры, но кроме того, теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы», - сказал Катнич.

По его словам, во главе группы, готовившей переворот и убийство экс-премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России и объявлен персоной нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является сотрудником российских служб безопасности», - сказал Катнич.

Накануне газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что к попытке переворота в Черногории причастны российские спецслужбы. Один из собеседников газеты утверждал, что в попытке путча, который должен был произойти в день парламентских выборов 16 октября 2016 года, можно было бы обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов, но «сложно представить, что все это не получило одобрения сверху».

В ноябре 2016 года власти Черногории заявили, что группа, состоявшая из граждан Сербии и России, планировала убийство черногорского премьера Мило Джукановича и попытку госпереворота в стране. В настоящее время Интерпол разыскивает двух граждан России — Эдуарда Широкова и Владимира Попова. По версии следствия, они организовали преступную группу, целью которой было покушение на Джукановича, а также поручили лидеру националистической организации «Сербские волки» Александру Синджеличу организовать беспорядки в ночь выборов.

Британское издание The Guardian со ссылкой на источник, близкий к правительству Сербии, позже сообщало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев извинялся за «русских националистов», которые планировали диверсии и заверял, что данные действия не было санкционированы Кремлем.