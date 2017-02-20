МИД Франции удивила мюнхенская речь Лаврова о «постзападном» мире

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро в интервью радиостанции RFI, телеканалу TV5 Monde и газете Le Monde прокомментировал выступление своего российского коллеги Сергея Лаврова на конференции в Мюнхене, в ходе которого глава МИД России призвал установить «постзападный» мировой порядок.

По словам Эро, проблема современного мира не в западных ценностях, а в отступлении от них, пишет портал RFI.

«Я не думаю, что Запад и западные ценности — это причина бедствий в современном мире. Причина — это скорее отступление от этих ценностей. Но что это за ценности? Это вообще западные ценности или общечеловеческие?», - задается вопросом глава французской дипломатии.

«Я удивляюсь, что такая страна как Россия выступает в этом духе. Страна, которая претерпела огромные страдания во Второй мировой войне, в которой было больше всего жертв и разрушений. Мы всегда по достоинству оценивали русский народ и его храбрость. СССР был союзником США, Франции, Великобритании. Но с тех пор установился мировой порядок на основе определенных ценностей. Одна из них — Всеобщая декларация прав человека. Это западный текст? Мы должны от него отказаться? Если мы отказываемся от этого — в каком направлении мы пойдем? Мы вернемся к национализму, к силовому противостоянию?», - продолжил Жан-Марк Эро.

Глава французской дипломатии подчеркнул, что в современном «опасном» мире, в котором повысился уровень национализма и изоляционизма, как никогда важен «многополярный мировой порядок, основанный на ценностях».

Накануне глава МИД России в ходе конференции по вопросам безопасности в Мюнхене призвал мировых лидеров сделать выбор в пользу более справедливого, по его словам, «постзападного» мирового порядка, при котором каждая страна будет «стремиться к поиску баланса между своими национальными интересами и национальными интересами партнеров».

Комментируя угрозы хакерских атак перед выборами Жан-Марк Эро еще раз заявил, что Франция не позволит какому-либо государству или организации вмешаться в свой избирательный процесс.

Глава внешнедипломатического ведомства подчеркнул, что кибератаки — «это не из области теории, а реально существующая угроза», и у Франции есть инструменты, чтобы ей противостоять. Он отметил, в частности, что Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) в ходе предвыборной кампании будет оказывать консалтинговые услуги всем кандидатам, которые того пожелают.

«Мы должны защищаться и адресовать месседж всем, кто может нам угрожать: мы этого не позволим», — подчеркнул Жан-Марк Эро. При этом он не назвал конкретного государства, от которого исходит угроза хакерских атак.

Что касается угрозы вмешательства в выборы, тут Жан-Марк Эро обратился к российским властям.

«Россия может предпринять такую попытку (вмешаться в президентские выборы во Франции — RFI), чтобы был избран тот или та, кто больше нравится Москве. Мы этого не можем допустить. Сама Россия не допускает ни малейшего вмешательства в свою политику. И когда тот или иной кандидат вызывает особое расположение Москвы, я откровенного говорю, что это меня шокирует. Я удивляюсь, что эти кандидаты — Франсуа Фийон или Марин Ле Пен — не выступают против России. Это своего рода потворство», - отметил министр.

Что касается конфликта на востоке Украины, Жан-Марк Эро отметил, что «те, кто думал, что Минские соглашения „умерли“, ошиблись, потому что обе стороны — Россия и Украина — на них ориентируются и принимают „нормандский формат“ переговоров». Глава французской дипломатии добавил, что «Россия в переговорах делает заявления за сепаратистов, она причастна к конфликту».

«Кто начал конфликт? Россия, пришедшая на помощь сепаратистам», - подчеркнул Жан-Марк Эро.