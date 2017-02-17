Последнее обновление: 17.02.2017 19:48

В Казахстане на военнослужащих сошла лавина

На юге Казахстана в ущелье Коксай Жамбылской области во время военных учений на военнослужащих воинской части 91678 сошла снежная лавина, об этом сообщает Министерство обороны республики, передает Tengrinews.kz.

Как рассказали в ведомстве, сход лавины был «внезапным» и произошел, когда военные проводили занятия по боевой подготовке. Министерство обороны Казахстана и комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики начали поисково-спасательные работы на месте происшествия. Кроме того, создан оперативный штаб.

Военнослужащие, которых накрыло лавиной, проводили в ущелье плановые учения.

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