ЕП проголосовал за расширение мер по противодействию терроризму на границах

Европейский парламент проголосовал за расширение мер по противодействию терроризму и правил проверки прибывающих в страны Евросоюза, а также выезжающих за его пределы, говорится в пресс-релизе ЕП.

"Безопасность наших внешних границ означает постройку сильного щита против терроризма в Европе и охрану права на жизнь, что является естественным для всех норм права", — заявила член Европарламента от Румынии Моника Маковей, говоря о мерах противодействия терроризму.

Парламентарии пришли к согласию касательно уголовного наказания, которое должно ожидать в Евросоюзе всех, кто связан с террористической деятельностью. В частности, в новой директиве обозначены следующие криминальные виды деятельности: "путешествие за границу или возвращение в ЕС с целью участия в террористической деятельности, вербовка, подготовка в террористических целях, помощь в проведении террористического нападения, публичное подстрекательство и восхваление терроризма, а также финансирование террористической деятельности и террористических группировок".

Что касается укрепления контроля на границах, то теперь все граждане ЕС и граждане из третьих стран будут систематически проверяться через базу данных при въезде и выезде Евросоюза. В частности, предусматривается проверка их документов на предмет утери или кражи, говорится в сообщении. Проверка будет проводиться при пересечении границ воздушным, морским и наземным транспортом.

Депутаты согласовали эти правила в ноябре и декабре 2016 года. В четверг они проголосовали подавляющим большинством голосов за введение этих мер. Предусматривается 18 месяцев для внедрения новых правил в правовые системы стран Евросоюза. Отмечается, что переходный период для проверки граждан на воздушные границах может быть от шести месяцев и продлиться до 18 месяцев при исключительных случаях, например, если в аэропортах пока нет соответствующих средств для систематической проверки и требуется больше времени для соблюдения новых правил.

Изменения являются ответными мерами на угрозы терроризма в Европе, проявившиеся в виде террористических нападений в Брюсселе, Париже, Берлине, а также из-за появившегося феномена "иностранных боевиков" — граждан ЕС, вступивших в ряды террористических группировок, таких как "Исламское государство" в Сирии и Ираке, отмечается в пресс-релизе.