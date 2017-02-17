ООН создает подразделение для расследования военных преступлений в Сирии

ООН создает новое подразделение в Женеве, которое будет расследовать военные преступления на территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ООН и дипломатов.

“Команда будет анализировать информацию, систематизировать и готовить файлы относительно худших злоупотреблений, которые относятся к международным преступлениям, прежде всего, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и определять виновных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделение не сможет привлекать к уголовной ответственности, однако группа будет готовить файлы для дальнейшего судебного преследования, которые могут быть использованы государствами или Международным уголовным судом в Гааге.

Ранее представители Организации объединенных наций вместе с представителями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что президент Сирии Башар Асад и его брат могут быть ответственны за применение хлора на территории страны.