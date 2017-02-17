Последнее обновление: 17.02.2017 12:06

Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат

Численность финской армии на случай конфликта будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч солдат. Об этом говорится в докладе по оборонной политике правительства Финляндии, обнародованном в четверг, 16 февраля.

Такой шаг связан с ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на востоке Украины.

"Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния", - отмечается в документе. Москва продемонстрировала готовность "применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов" для достижения своих целей, говорится далее в докладе.

Увеличение численности военнослужащих обойдется бюджету Финляндии в дополнительные 55 млн евро ежегодно. До 2012 года в финская армия насчитывала 350 тысяч военнослужащих, но потом этот показатель был сокращен до 230 тысяч человек. Финляндия не входит в число стран НАТО.

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