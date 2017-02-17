США отвергли военное сотрудничество с Россией

Руководитель оборонного ведомства США Джеймс Мэттис в четверг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в ответ на призывы Москвы к совместной работе заявил, что не видит возможностей для военного сотрудничества с Россией.

"В настоящий момент мы не в состоянии сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры будут общаться и пытаться искать точки соприкосновения либо способы достичь подвижек", - сказал Мэттис журналистам по окончании переговоров в столице Бельгии.

По его словам, РФ должна хорошо себя зарекомендовать и соблюдать международное право, чтобы у США и НАТО появились какие-либо основания для рассмотрения возможностей сотрудничества с Москвой.

"Дело в том, что Россия должна жить в соответствии с международными законами точно так же, как мы этого ожидаем от всех стран на этой планете", - констатировал американский чиновник.

На вопрос о том, вмешивался ли Кремль в ход президентских выборов в США, глава оборонного ведомства США ответил, что в настоящий момент нет практически никаких сомнений в том, что россияне "либо вмешались, либо попытались вмешаться в ряд выборных процессов в демократических государствах".

В ответ на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны, Мэттис сказал, что НАТО всегда выступала за военную мощь и защиту демократии и гражданских свобод.

Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Россией, однако не намерен отказываться от подхода, предполагающего диалог с ней с позиции силы, заявил глава Пентагона накануне, 15 февраля, в Брюсселе.