Беларусь начала закупать иранскую нефть вместо российской

Беларусь впервые начала закупать иранскую нефть в ответ на сокращение поставок из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Соглашение с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) заключила Beloil Polska - экспортное подразделение "Белоруснефти". Речь идет о закупке 80 тысяч тонн.

По данным источников Reuters, загрузка танкеров начнется 20 февраля. Cырье может быть доставлено в порт Одессы на Черном море или в латвийский Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге - в Беларусь.

"Организации концерна работают над выполнением поручения главы государства о поиске для загрузки белорусских НПЗ альтернативных путей поставки нефти в связи с недопоставками российской", - прокомментировала ситуацию РИА Новости пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.

Напомним, Россия объявила о снижении на 30% поставок нефти в Беларусь на фоне нарастающего межгосударственного конфликта, который начался с традиционного спора вокруг цен на газ.

Минск потребовал их снижения с 132 до 78 долларов за тысячу кубов и отказался платить по старым тарифам, накопив долг перед "Газпромом" на 320 млн долларов. В ответ Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), в котором Россия играет ключевую роль, отложил выплату Беларуси транша в размере 300 млн долларов. Несколько раундов переговоров в конце 2016 года ни к чему не привели, и в декабре Беларусь на 11-20% повысила тарифы на прокачку российской нефти в Европу. Тогда же Лукашенко не приехал на подписание таможенного кодекса ЕАЭС, а затем отменил свое участие в саммите ЕАЭС в целом.

В феврале эскалация вышла на новый виток: Беларусь ввела безвизовый режим для туристов из ЕС и США, в ответ ФСБ установила режим пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы.

Для Минска нефтегазовый спор упирается в валютный голод экономики, отмечают эксперты "Центра развития" Высшей школы экономики. Торговый баланс Беларуси хронически отрицательный, то есть страна теряет валюты больше, чем зарабатывает; снижение поставок российской нефти - это новые потери на 200-300 млн долларов за счет пошлин, которые должны поступать в бюджет, пишет finanz.ru.

В ближайший год Беларуси нужно погасить валютный долг на 2 млрд долларов, из которых 800 млн - перед внешними кредиторами. Фактически в споре с Россией Лукашенко пытается добиться компенсации этой суммы: рост поставок нефти c 16 до 26 млн тонн даст бюджету 700 млн долларов, скидка на газ - 300 млн долларов, еще 1 млрд долларов Минск хочет привлечь в виде кредита Евразийского фонда, отмечают в ВШЭ.

Если этого не произойдет Беларуси придется тратить и без того истощенные резервы. Другой возможный путь - обратиться за кредитом в МВФ. Однако фонд настаивает на повышении тарифов ЖКХ и реформе госпредприятий, а на это в Минске пока не готовы.