Киев пытается отвести угрозу кризиса из-за блокады Донбасса

Украинские власти ищут способ разорвать блокаду Донбасса, которая угрожает оставить миллионы человек без света и тепла, остановить заводы и лишить страну $2 миллиардов экспортной выручки, сказал президент Петр Порошенко.

Он назвал "дестабилизирующим фактором" продолжающуюся уже три недели блокаду железнодорожного сообщения с подконтрольными пророссийским сепаратистам районам на востоке страны и сказал, что Совет национальной безопасности и обороны в четверг займется этой проблемой.

"Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокирования", - сказал Порошенко в четверг.

Блокаду организовали оппозиционные депутаты парламента и ветераны войны с сепаратистами. Они требуют остановить торговлю с мятежными территориями, поскольку, по их мнению, она выгодна олигархам и подогревает конфликт, унесший за три года 10.000 жизней.

Порошенко сказал, что в среду договорился с правительством "пересмотреть и сократить перечень товаров, разрешенных к перевозке через линию соприкосновения".

Правительство, со своей стороны, усилило контроль за работой объектов энергетики и ввело ручное управление, чтобы не допустить перегрузки и аварийных отключений. Премьер-министр Владимир Гройсман не исключил, что придется вернуться к практике плановых веерных отключений в часы пиковой нагрузки.

В Донбассе Киев закупает уголь для электростанций и металлургических заводов - ключевых украинских экспортеров.

ли блокада не будет прекращена, украинская металлургия может лишиться до 300.000 рабочих мест. Государство потеряет до $2 миллиардов валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны", - сказал Порошенко.

Гривна обесценилась втрое в 2014-2015 годах в условиях экономического кризиса на фоне самых драматичных за историю современной Украины политических катаклизмов: революции в Киеве, бегства поддерживаемого Москвой президента, аннексии Крыма Россией и вспыхнувшего восстания пророссийских сепаратистов на индустриальном востоке.

Порошенко считает, что блокада вредит мирному урегулированию:

"На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы. Значительная часть из них, чтобы выжить, заработать пойдет к боевикам. Что нам лучше: чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?".

Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов оружием и живой силой. Запад заступился за Киев и ввел против Москвы экономические санкции, а в четверг Евросоюз призвал инициаторов блокады прекратить ее.