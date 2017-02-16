Австрия подала иск против Airbus в связи с покупкой Eurofighter

Австрия в четверг подала в суд в Вене иск против компаний Airbus Defence and Space GmbH и Eurofighter Jagdflugzeug GmbH в связи с покупкой истребителей Eurofighter.

По словам министра обороны страны Ханса Петера Доскозила, к концу 2016 года Австрии был нанесен ущерб в 1,1 млрд евро.

Иск насчитывает 130 страниц и подготовлен по итогам работы специальной комиссии, созданной в 2012 году. Как заявил Ханс Петер Доскозил, обе компании с 2002 года еще до заключения сделки осознанно предоставляли недостоверную информацию об оснащении и сроках поставки самолетов. Кроме того, техническое обслуживание истребителей оказалось намного дороже, чем ожидалось при заключении сделки. Если бы австрийские власти знали об этом, они сделали бы выбор в пользу другого поставщика - шведской компании Saab, заявил Доскозил.

В 2003 году Австрия заключила контракт на поставку 18 самолетов Eurofighter общей суммой около 2 млрд евро. После смены правительства Вена пыталась аннулировать контракт. В результате в 2007 году Австрии удалось договориться с Airbus о сокращении числа заказанных самолетов до 15 и скидке в 250 млн евро.

Кроме того, несколько лет назад появились сообщения о возможных случаях коррупции вокруг заключения сделки. В Вене прокуратура ведет расследование по подозрению в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.