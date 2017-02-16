Контактная группа по Украине договорилась об отводе вооружений

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в составе Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в среду договорилась об отводе вооружений, запрещенных минскими договоренностями. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания ТГК в Минске.

"Сегодня было достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями", - заявил он.

Между тем в пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что 15 февраля была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию Мартина Сайдика по информированию о результатах работы ТКГ. По данным белорусского внешнеполитического ведомства, за произошедшим стояла группа лиц с "паспортами граждан РФ" и "журналистскими удостоверениями, в частности издания "Русская планета".

"Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие" общению спецпредставителя с сотрудниками СМИ, уточнили в МИД страны. В связи с инцидентом они были удалены с места проведения мероприятия.

В Минске расценивают произошедшее как "сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки".