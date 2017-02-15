Беларусь рассчитывает решить с Россией вопрос по погранзонам

Беларусь надеется в диалоге с Россией выработать решение по пограничным зонам, которое не усложнило бы жизнь граждан обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Надеемся, что в результате диалога сможем найти вариант реализации этих решений, который бы не ущемлял и не осложнил жизнь граждан по обе стороны границы", - сказал Мирончик в ходе онлайн-конференции.

Он подчеркнул, что белорусское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией, связанной с решением РФ о погранзонах, так как оно является "непривычным и нестандартным" для белорусской стороны.

Пресс-секретарь отметил, что данное решение "в принципе меняет то положение вещей, которое существовало на общей границе больше 20 последних лет". По его словам, пока "нет информации от граждан Беларуси, что они сталкивались с проблемами в этой связи".

Мирончик отметил, что решения не реализуются быстро и выразил надежду, что сигналов о проблемах у граждан Беларуси при пересечении границы не будет.

Напомним, ФСБ России приняло три приказа, согласно которым на границе с Беларусью создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. В документах говорилось, что такое решение принято в целях создания необходимых условий охраны границы РФ. Российские эксперты связали данные решения с введением Минска пятидневного безвизового режима, расценив их как адекватную реакцию на необходимость усиления контроля за нелегальным въездом в РФ.