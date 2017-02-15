Индия запустила рекордное количество спутников одной ракетой

Индия осуществила успешный запуск 104 спутников в рамках единой миссии, что местное космическое агентство назвало рекордом по числу аппаратов, выведенных на орбиту одной ракетой-носителем.

Индия пытается занять большую долю $300-миллиардной космической отрасли: из 104 спутников 101 являются иностранными.

"Это великий момент для каждого из нас. Сегодня мы творили историю", - сказал директор проекта Б. Джейякумар.

Индийская организация космических исследований с ее низкими расценками на запуск с космодрома на острове Шрихарикота привлекает все больше иностранных клиентов. В прошлом году число запущенных зарубежных спутников составило 75.

Из 101 наноспутника, запущенных в среду, 96 принадлежат США и по одному - Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ.