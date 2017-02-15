Трамп ожидает от России возврата Крыма

Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп очень четко дал понять, что он ожидает от российского правительства деэскалации насилия на Украине и возврата Крыма", - сказал Спайсер на ежедневном брифинге. В то же время, подчеркнул он, президент США стремится к добрым отношениям с Россией и ожидает таковых.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая перед журналистами, заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо адаптироваться к новым вызовам, появившимся после аннексии Россией украинского полуострова Крым. По его словам, 2014 год стал переломным в отношениях альянса с Москвой, "надежды на партнерство с которой оказались напрасными". Свое заявление глава Пентагона сделал накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 15 и 16 февраля в Брюсселе.

Российская Федерация аннексировала Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого украинский регион был присоединен к России.

В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.