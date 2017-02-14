Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 1,885 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,01 рубля и составил 1,89 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,011 рубля и составила 2,009 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (не изменился).