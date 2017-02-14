Страны НАТО в Европе увеличили оборонные расходы в 2016 году

Страны НАТО в Европе и Канада нарастили оборонные расходы на 3,8 процента в 2016 году, или примерно на $10 миллиардов по сравнению с 2015 годом, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, в то время как НАТО пытается положить конец многолетним сокращением бюджета.

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике расходы Европы на оборону, сказав в феврале, что члены НАТО должны вносить "полноценный и надлежащий финансовый вклад", хотя увеличение расходов в прошлом году стало более масштабным ответом на аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году и на беспокойство о действиях боевиков "Исламского государства".

"Мы делаем значительный шаг вперёд, но нам предстоит долгий путь... этого недостаточно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции, отметив, что Трамп подчеркнул необходимость увеличить оборонные расходы в ходе двух телефонных разговоров с генсеком НАТО.

По словам Столтенберга, оборонные расходы Латвии, Литвы и Румынии приближаются к целевому показателю альянса, соответствующему как минимум двум процентам ВВП. Германия также наращивает расходы.

Однако в 2015 году целевого показателя достигли лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония.

"Картина всё ещё смешанная, некоторые союзники действительно находятся в затруднительном положении", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о бюджетных ограничениях Италии, которая пытается сократить дефицит бюджета после кризиса еврозоны.

Столтенберг, который позднее на этой неделе встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на конференции по безопасности в Мюнхене, сказал, что оборонные расходы Европы, вероятно, станут одним из основных вопросов для обсуждения с Трампом на майском саммите НАТО в Брюсселе.