Токио протестует против присвоения Россией имен части Курильских островов

Власти Японии выразили протест против решения России присвоить пяти безымянным островам Курильской гряды имена советских и российских государственных деятелей.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - заявил во вторник, 14 февраля, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

Этот шаг не должен повлиять на ход мирного процесса в конфликте двух стран о принадлежности Курильских островов, подчеркнул далее представитель японского правительства. По его словам, наличие подобных проблем демонстрирует важность решения территориального вопроса. "В связи с этим мы намерены продолжать упорные переговоры с российской стороной", - добавил Суга.

Распоряжение о присвоении имен пяти ненаселенным Курильским островам подписал 11 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после предложения Сахалинской областной думы. Острова названы, в частности, именами министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Еще два острова получили имена генерала Кузьмы Деревянко, подписавшего акт капитуляции Японии и генерала Алексея Гнечко, который подготовил и провел десантную операцию на Курильских островах в августе 1945 года.

В России намерены продолжить работу по присвоению названий малым островам Курильской гряды, пишет ТАСС. Работа по присвоению названий безымянным Курильским островам началась в 2010 году.

Конфликт между Москвой и Токио о принадлежности южной части Курил продолжается с середины XX века. Итурул, Кунашир, Шикотан и ряд мелких ненаселенных островов Малой Курильской гряды по итогам Второй мировой войны отошли к СССР, но Токио настаивает на том, что они входят в состав японской префектуры Хоккайдо.