Киев хочет сотрудничать с НАТО по ликвидации могильников ядерных отходов

Украина надеется на продолжение сотрудничества с НАТО в сфере ликвидации могильников ядерных отходов, которые образовались в результате выполнения военных программ СССР, заявил во вторник министр экологии и природных ресурсов страны Остап Семерак.

Украина и НАТО в конце 2016 года завершили совместный проект по ликвидации могильника радиоактивных отходов, которые хранились на объекте "Вакуленчук" в Житомирской области. Радиоактивные отходы образовались в результате выполнения военных программ СССР. В ходе реализации проекта радиоактивные отходы были вывезены в безопасные хранилища на территории страны, а территория объекта рекультивирована.

"Мы очень надеемся, что по результатам обсуждения совместной работы всеми участниками будет принято позитивное решение по продолжению такой работы",- заявил Семерак на пресс-конференции.

По его словам, Минэкологии сейчас предпринимает максимальные усилия, чтобы ликвидировать все могильники ядерных отходов, которые остались в стране.

Вместе с тем присутствовавший на пресс-конференции глава госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщил, что в Украине такие могильники остались в Киеве, возле Одессы, Львова, Днепра (бывший Днепропетровск) и Харькова.