Курсы наличной валюты в банках Минска на 9 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,915 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,919 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,044 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,05 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (не изменился).