Украина исключила вариант с импортом электроэнергии из России

Украина не собирается импортировать электроэнергию из России даже в случае такой необходимости. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Я более чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, так как не будет его у нас, и мы сделаем все для того, чтобы отказаться от этой позиции», - сказал Насалик.

Министр также отметил, что введение временных чрезвычайных мер позволит снизить риски возникновения дефицита в Объединенной энергосистеме Украины. Полностью отказаться от использования угля антрацитовой группы в энергетике Украина сможет через 2-2,5 года, добавил он.

Ранее в эфире телеканал «112 Украина» Насалик говорил, что единственной альтернативой покрытию дефицита антрацитового угля на Украине из-за остановки поставок из Донбасса является прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

В понедельник на заседании антикризисного штаба и.о. руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик сообщили, что «Укрэнерго» и Минэнерго предложили украинскому кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок угля-антрацита из Донбасса.

Глава Миэнерго рассказал, что на украинских складах осталось антрацита осталось 927 тыс. т. При ежедневном расходе в 30 тыс. т в среднем этих запасов хватит на 40 дней.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко, в свою очередь, в эфире программы «Свобода слова» возложил ответственность за энергетический кризис на Украине на Россию. По его мнению, России «выгодна угроза энергоснабжения не только в Авдеевке, но и практически во всей Украине». По его словам, Россия «хочет, чтобы мы покупали российский уголь, и мы понимаем, что это будет такое принуждение».