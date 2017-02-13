Британия создает фонд для борьбы против тирании в мире

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон планирует использовать 700 миллионов фунтов ($876 млн) иностранной помощи для создания нового фонда по поддержке союзников Британии в борьбе против тирании в мире. Об этом сообщает издание The Sun.

По его словам, Британия не будет поставлять союзникам оружие, однако планирует поддерживать их финансово на протяжении длительного времени.

Большая часть средств фонда пойдет на оказание помощи Украине и странам Балтии. При этом в Британии отмечают важность стабильности и процветания в странах бывшего Советского Союза.

Не исключается, что на поддержку Украины против кибервойны и государств, которые борются с терроризмом в Сирии и Ливии, могут пойти деньги британских налогоплательщиков.

Ранее Джонсон сказал, что Британия должна вести борьбу против "культа сильного человека" в России и на Ближнем Востоке и должна отрицать мнение, что "сильный всегда прав".