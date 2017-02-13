Последнее обновление: 13.02.2017 17:53

Украина вводит санкции для ряда импортеров СУГ и нефтепродуктов

Украина с 18 марта 2017 года вводит санкции в отношении ряда крупных импортеров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и нефтепродуктов, заподозрив их в финансировании пророссийских сепаратистов, действующих на территории Донецкой и Луганской областей, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития Украины.

Санкции предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности резидентов и нерезидентов Украины.

"СБУ Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь... Денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами ГСМ в адрес нерезидентов.., частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

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