Украина вводит санкции для ряда импортеров СУГ и нефтепродуктов

Украина с 18 марта 2017 года вводит санкции в отношении ряда крупных импортеров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и нефтепродуктов, заподозрив их в финансировании пророссийских сепаратистов, действующих на территории Донецкой и Луганской областей, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития Украины.

Санкции предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности резидентов и нерезидентов Украины.

"СБУ Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь... Денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами ГСМ в адрес нерезидентов.., частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.