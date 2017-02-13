Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон может предстать перед судом

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) рассматривает два варианта по делу кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, устроившего супругу на фиктивную работу во французский парламент, за которую она получила более €800 тыс.: либо сразу направить дело в гражданский суд, либо начать предварительное следствие, пишет Le Journal du Dimanche.

По информации издания, окончательное решение будет принято в течение текущей недели, однако речи о том, чтобы закрыть дело Фийона, не идет.

Прокуратура занялась расследованием дела Фийона в конце января после того, как издание Le Canard Enchaine сообщило, что супруга кандидата в президенты Франции Пенелопа около восьми лет числилась парламентским помощником Фийона и его коллеги, однако фактически там не работала, получив за фиктивную работу более €800 тыс.

Позже то же издание выяснило, что консультантами Фийона в парламенте Франции были и его двое детей, в то время еще не получивших высшее образование. Фийон и члены его семьи были допрошены прокуратурой.

По данным опроса, проведенного социологической компанией Odoxa 8 февраля, 70% французов желают, чтобы Фийон отозвал свою кандидатуру.