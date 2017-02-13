Молдова приостановила импорт мяса из России, Украины, Румынии и Польши

Молдова ввела временный запрет на ввоз мяса из России, Украины, Румынии и Польши в связи с риском распространения птичьего гриппа, заявил в понедельник на пресс-конференции замглавы Национального агентства продовольственной безопасности республики Всеволод Стамати.

"Больше всего нас беспокоит ситуация, когда мы импортируем 50% мяса птицы и яиц оттуда, где регистрируются вспышки птичьего гриппа. Самые большие зоны риска — Россия, Украина, Румыния и Польша, то есть те страны, с кем мы поддерживаем экономические отношения", - сказал Стамати.

По словам специалиста, речь идет о новом, видоизменившемся вирусе N5H8, который поражает только птиц. На данный момент, как добавил специалист, в мире нет разработанной против этого вируса вакцины.

Он отметил, что молдавские специалисты предприняли ряд мер в связи со сложившейся ситуацией. Однако, как добавил специалист, самый большой риск проникновения в Молдавию вируса появляется весной, когда возвращаются перелетные птицы.

"В 2016 году 47% мяса птицы мы импортировали из Украины. Сейчас поставки мяса оттуда приостановлены. Речь идет о тех регионах, где зарегистрированы вспышки птичьего гриппа. Также приостановлен экспорт из ряда регионов Германии, России и Польши", - сказал Стамати.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп — инфекционное вирусное заболевание птиц, часто протекающее без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.