Новым президентом Германии избран Франк-Вальтер Штайнмайер

Новым президентом Германии в воскресенье избран бывший глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер.

В его поддержку в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 человека воздержались.

Ф.-В.Штайнмайер выступал единым кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента. Ф.-В.Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.