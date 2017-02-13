Последнее обновление: 13.02.2017 17:53

Новым президентом Германии избран Франк-Вальтер Штайнмайер

Новым президентом Германии в воскресенье избран бывший глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер.

В его поддержку в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 человека воздержались.

Ф.-В.Штайнмайер выступал единым кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента. Ф.-В.Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.

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