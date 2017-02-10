Бюро нацбезопасности Польши учло российскую угрозу в плане развития ВМС

Бюро национальной безопасности Польши представило в пятницу стратегическую концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, исходящих со стороны Российской Федерации.

Авторы стратегии рекомендуют создать в Польше ВМФ средней численности, способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами. Отмечается, что флот должен современным, отвечающим требованиям союзнических войск при одновременном сокращении числа судов, не отвечающих нужному уровню боевого потенциала.

"Предлагаемая модель флота требует в том числе получения многоцелевых фрегатов, способных обеспечить противовоздушную оборону, изменения структуры и активизации флота в союзнических операциях. Только так Польша способна нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие в том числе от России, а также продемонстрировать союзническую солидарность", - считают авторы документа.

В числе основных угроз в регионе Балтийского моря в документе указываются "милитаризация, связанная прежде всего с развитием российского военного потенциала, в частности, возможность сдерживания (А2/AD) в Калининградской области, что приводит к росту значимости вооруженных сил как инструмента, используемого в международных отношениях в регионе".

Еще одной угрозой, связанной с РФ, в документе называют "монополистическую позицию России в сфере поставок энергосырья, слишком сильную зависимость некоторых государств от импорта из РФ, а также от российской транспортной инфраструктуры".

Стратегия также включает в себя сценарий вероятного конфликта в регионе Балтики с участием Российской Федерации. "В условиях конфликта в связи с невыгодными для нее географическими условиями на Балтике, РФ попытается использовать прежде всего возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию — без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции", - полагают авторы документа.

По их мнению, в случае такого конфликта со стратегической точки зрения большую роль играют выходы из российских портов, которые находятся в северо-восточной части Балтики. "В случае сотрудничества с силами НАТО, или по крайней мере с финским и шведскими, эти выходы могут быть легко перекрыты ВМФ РП в содействии с воздушными силами, способными уничтожать корабли", - подчеркивается в документе.

В качестве ответа на возможности сдерживания РФ в стратегии рекомендуется добиваться локального преимущества на море в четырех областях: в воздухе, на поверхности моря, на глубине и в сфере кибербезопасности. Подчеркивается, что вероятность "конфликта с высокой интенсивностью" на Балтике исключить нельзя, поэтому Польша должна получить морские платформы, которые наилучшим образом подходят для содействия ВМФ (в том числе ракетных единиц) с компонентами ВВС.