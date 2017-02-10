Три автора Regnum останутся под стражей в Беларуси

Авторы информационного агентства Regnum останутся под стражей в Беларуси, сообщил представитель Следственного комитета республики.

Ранее Следственный комитет проинформировал о задержании троих белорусских граждан, подозреваемых в авторстве экстремистских статей на российских ресурсах Regnum, "Лента.ру", EADaily. По заключениям комиссии, в действиях авторов содержатся признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни".

"Следственным комитетом предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) гражданам Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину. Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — заключение под стражу", - говорится в сообщении.

Подозреваемым изменили часть статьи, по которой ведется следствие. Ранее прокуратура Минска сообщала, что минимум один задержанный преследуется по части третьей статьи 130, которая предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Часть же 1 данной статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.

Основанием для возбуждения дел послужили материалы, поступившие из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся на ряде российских информационных ресурсов.

Редакция Regnum, в свою очередь, категорически отвергает предъявленные обвинения, считая их "недобросовестными и надуманными", а своих авторов считает политическими заключенными.