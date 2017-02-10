Глобальные инвесторы увеличили вложения в акции и облигации развивающихся рынков - BAML

Глобальные инвесторы увеличили вложения в акции, активы развивающихся рынков и корпоративные облигации за неделю, завершившуюся в среду, сохраняя приверженность стратегиям, сформированным во время ралли по факту победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, согласно статистике Bank of America Merrill Lynch (BAML).

С момента американских президентских выборов в ноябре минувшего года инвесторы делали ставку на то, что обещанные Трампом фискальные стимулы подстегнут рост экономики и инфляцию. Эти ожидания обеспечили спрос на американские акции.

И хотя планы Трампа пока остаются неопределенными, объявление о готовящемся "феноменальном" налоговом проекте подтолкнуло основные американские фондовые индексы, на исторические максимумы.

"Потоки, по крайней мере на этой неделе, однозначно демонстрируют, что рефляционное ралли не иссякло", - написали аналитики BAML.

Инвесторы вложили $6,3 миллиарда в фонды акций, притоки сохраняются шестую неделю подряд.

Японские фонды зафиксировали лучшую неделю с момента ноябрьских выборов в США. Японским экспортерам играет на руку рост американской экономики, подогреваемый увеличением потребительских расходов.

За рассматриваемую неделю фонды акций развивающихся рынков получили $1 миллиарда в виде чистого притока, а фонды облигаций - $2,5 миллиарда.