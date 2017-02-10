В Германии решили лишить НДПГ финансирования

Германские федеральные земли предприняли решительные меры против предоставления правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) государственных средств. Их представительство на федеральном уровне - бундесрат - единогласно принял в пятницу, 10 февраля, постановление об отмене госфинансирования и прочих выплат для партий, преследующих антиконституционные цели.

Намерение федеральных земель изменить Основной закон страны соответствует идее Федерального конституционного суда Германии, который в январе отказался запрещать НДПГ, но указал на возможность лишить ее государственного финансирования.

В германском парламенте - бундестаге - тоже поддерживают эту инициативу. Чтобы лишить праворадикальную партию денег из госбюджета, необходимо согласие двух третей членов бундесрата и депутатов бундестага.