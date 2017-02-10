Кремль назвал причиной удара по турецким военным в Сирии ошибочные данные Анкары

Унесший жизни трех турецких военных авиаудар российских войск в Сирии был нанесен на основе координат, переданных турецкой стороной, сказал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Турецкие военные сообщили о непреднамеренном ударе российских ВКС в ходе операции по борьбе с боевиками "Исламского государства" в Сирии в четверг.

"К сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", - сказал Песков журналистам.

"Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так".

Российские официальные лица выразили соболезнования в связи со случившимся, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

"С нашей стороны мы расследуем произошедшее. Первая информация указывает на то, что произошла случайность... непреднамеренная случайность, ставшая результатом некорректной информации, координат", - сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, отметив важность принесенных Путиным соболезнований.

"Ясно, что необходима более тесная координация, и с коалицией, и с Россией".

Россия, самый влиятельный союзник президента Сирии Башара Асада, и противник последнего Турция, входящая в НАТО, под занавес прошлого года договорились о перемирии в шестилетней сирийской гражданской войне, унесшей сотни тысяч жизней.

Россия и Турция в прошлом году стремительно восстановили отношения после нескольких месяцев острой вражды, вызванной тем, что осенью 2015-го турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, участвовавший в сирийской кампании.