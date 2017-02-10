Президент Литвы назвала военные учения «Запад-2017» подготовкой к войне

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» демонстрируют подготовку Москвы к войне с Западом, сообщил портал Delfi.lt.

«Идет демонстративная подготовка к войне с Западом», - заявила Грибаускайте и пояснила, что в Литве «с беспокойством» ожидают учений «Запад-2017», которые приводят к концентрации «многочисленных и агрессивных сил».

По ее словам, действия России вынуждают Литву просить партнеров по Североатлантическому альянсу предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. ​Грибаускайте также выразила надежду, что обсудит проблемы национальной безопасности Литвы с вице-президентом США Майком Пенсом на следующей неделе.

Между тем в пятницу утром в рамках подготовки к совместным учениям с НАТО в Литву были доставлены десять танков, пять БМП, внедорожники и грузовой транспорт ротационных войск США. Об этом сообщила РИА Новости представитель механизированного пехотного батальона имени Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

"Да, подтверждаю, что вся военная техника сегодня прибыла на Гайжюнскую железнодорожную станцию", - сказала Каваляускене.

В частности, в Гайжюнай прибыли десять танков M1A2 Abrams, пять БМП M2A3 Bradley, внедорожники и грузовой транспорт, которые будут использоваться военнослужащими тяжелой пехотной роты США в составе 120 человек.

По данным Минобороны, со следующей недели к военной службе в Литве приступит новая ротационная рота первого батальона 68-го полка третьей бригады четвертой пехотной дивизии США. Рота ВС США, а также персонал по логистике прибыли в Литву 6-7 февраля. Это очередное подразделение для ротации в рамках операции Atlantic Resolve. Американцы будут работать и тренироваться вместе с литовскими военнослужащими. ВС США в странах Балтии проводят ротацию с 2014 года.

У литовской армии нет своих танков, ранее Минобороны подписало договор с Германией о приобретении 88 БМП Boxer. Первые боевые машины пехоты в Литву должны попасть в конце этого года.