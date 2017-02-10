Строительство стены на границе обойдется США в $21,6 млрд и займет 3,5 года - доклад

Стена, которую президент США Дональд Трамп хочет построить вдоль границы с Мексикой, будет представлять собой череду заборов и стен стоимостью $21,6 миллиарда, а на ее возведение уйдет более трех лет, свидетельствует доклад министерства внутренней безопасности, оказавшийся в распоряжении Reuters в четверг.

Представленная во внутреннем отчете сумма гораздо выше, чем $12 миллиардов, о которых Трамп говорил во время своей предвыборной кампании, и $15 миллиардов, упоминавшихся спикером Палаты представителей Полом Райаном и лидером сенатского большинства Митчем Макконнелом.

Доклад, как ожидается, в ближайшие дни будет представлен главе министерства Джону Келли, хотя администрация необязательно предпримет шаги, рекомендуемые в документе.

План предполагает возведение заборов и стен протяженностью чуть больше 2.000 километров в три этапа до конца 2020 года.

Поскольку 1.046 километров границы уже укреплены, новая конструкция протянется практически вдоль всего оставшегося участка.

Доклад подготовлен группой экспертов по поручению Келли и станет финальным этапом перед направлением запроса Конгрессу о выделении бюджетных средств и началом строительства.

Представитель министерства внутренней безопасности сказала, что ведомство "не комментирует и не подтверждает потенциальное существование подготовительных документов, имеющих совещательный характер".

Представитель Белого дома сказал, что комментировать доклад, который пока не был официально представлен президенту, "преждевременно".

Документ предполагает, что министерство получит финансирование от Конгресса к апрелю или маю, и у него будет достаточно времени, чтобы найти подрядчиков и начать строительство к сентябрю. Трамп ранее говорил, что Конгресс должен профинансировать проект авансом, но потом Мексика возместит средства американских налогоплательщиков. Мексика заявила, что платить не будет.

Ряд делегаций Конгресса в феврале посетят границу, чтобы оценить потребности в финансировании, сказали несколько источников, знакомых с планами законодателей.

Доклад также оценивает сроки и стоимость покупки частных земель - одну из причин резкого увеличения суммы на строительство по сравнению с цифрами, которые называли Трамп и представители Конгресса.

Исследовательская компания Bernstein Research сообщила, что неопределенность вокруг проекта может привести к увеличению его стоимости до $25 миллиардов.

Первый этап строительства, как ожидается, обойдется лишь в $360 миллионов и может стать относительно легким способом удовлетворить сторонников Трампа, ожидающих выполнения его предвыборных обещаний об ограничении нелегальной миграции. Однако два других этапа строительства существенно дороже и охватывают более протяженную территорию, значительная часть которой находится в частной собственности или недоступна для автотранспорта.