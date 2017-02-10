Трамп готовит США к новой гонке ядерных вооружений с РФ

Президент США Дональд Трамп считает договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений, лимитирующий количество нацеленных друг на друга ядерных ракет, "плохой сделкой" для Америки. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома, Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их первого телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе.

Во время беседы Путин поднял вопрос о возможности продления договора, подписанного в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. По сведениям источников Reuters, Трамп взял паузу, чтобы проконсультироваться с советниками, после чего заявил, что СНВ-3 - это одна из "плохих сделок", заключенных администрацией Обамы. Она, по словам Трампа, дает преимущества России.

По сведениям трех источников, Трамп не знал, в чем заключается суть договора. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер опроверг эту информацию. По его словам, Трамп лишь "хотел узнать мнение" своих советников.

Разговор с Путиным, как заявил Спайсер, был "конструктивным". При этом Белый дом обеспокоен фактом утечки содержания беседы двух лидеров.

"Если нельзя поговорить без того, чтобы информация ушла на сторону, то это тревожно. Мы же занимаемся серьезным делом от имени нашей страны", - сказал Спайсер.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия документа составляет 10 лет.

Стратегия Трампа, опубликованный его штабом вскоре после избрания, предполагает "модернизацию" всех компонентов ядерного оружия США, включающих стратегическую авиацию, межконтинетальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки.

"Мистер Трамп будет добиваться модернизации нашей стратегической ядерной триады, чтобы она оставалась эффективным средством сдерживания", - говорится документе.

В МИД РФ без оптимизма смотрят на возможность договориться с США в сфере ядерного оружия, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением ведомства Михаил Ульянов.

"Дипломатия здесь, к сожалению, пока не работает. (Возможен) военно-технический ответ. Над ним, как я понимаю, российские военные активно работают, и есть прогресс", - сказал Ульянов.