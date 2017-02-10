Последнее обновление: 10.02.2017 17:20

ZDF рассказал об агентах Кремля среди беженцев из Чечни

В Европу из России под видом беженцев с фальшивыми документами отправлялись уроженцы Чечни, которые сейчас являются частью российской агентской сети за рубежом. Об этом сообщается в документальном фильме "Холодная война Путина" немецкого телеканала ZDF, который вышел в эфир вечером в среду, 8 февраля.

Об отправке беженцев под видом агентов телеканалу рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, который в фильме представлен как Игорь. Он рассказывает, что Россия посылает агентов с тем, чтобы они интегрировались в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании и могли "повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля".

По словам Игоря, эти агенты "следят за критиками режима и радикальными исламистами".

"О результатах было доложено президенту и он одобрил их", - говорит Игорь. Он также рассказал, что лично участвовал в подготовке фальшивых документов для того, чтобы уроженцы Чечни могли поехать в Европу и просить там политическое убежище.

Автор фильма Эгмонт Кох подчеркивает, что видел служебное удостоверение Игоря и имеет доказательства того, что он действительно работал в спецслужбе. В фильме лицо Игоря скрыто, его голос изменен. Решение покинуть Россию Игорь объясняет тем, что не хотел заниматься фабрикацией дел, в том числе против оппозиционеров

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