Премьер Армении отменил командировку замначальника полиции в Беларусь

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил командировку заместителя начальника полиции республики Вардана Егиазаряна в Беларусь.

"Признать недействительным решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна от 7 февраля о командировании Вардана Егиазаряна в Беларусь", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского правительства.

При этом о причинах решения не сообщается, хотя о них не сложно догадаться.

Егиазарян должен был принять участие в праздничных мероприятиях, запланированных 2-5 марта в Минске по случаю 100-летия милиции Беларуси.

Между тем на заседании парламента Армении в среду глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян потребовал исключить Беларусь из ОДКБ в связи с выдачей Минском Азербайджану блогера Александра Лапшина. По мнению Багдасаряна, Минск в очередной раз демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. В свою очередь оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.

В середине декабря 2016 года Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики, интересы которой защищает Армения. Во вторник вечером блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.