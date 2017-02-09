Польша никогда не согласится на разделение Европы на зоны влияния и не примет российского видения континента, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский, выступая в сейме с отчетом о планах работы ведомства в 2017 году.

По словам министра, Россия стремится к отказу НАТО от присутствия в Восточной Европе и к созданию в этом регионе некоей "серой зоны".

"Польша не примет такого видения политического порядка в Европе, не согласится на разделение континента на зоны влияния. Никогда больше не будет Мюнхена и Ялты", - заявил Ващиковский.

Он добавил, что Варшава выступает против размещения в Калининградской области вооружений, в том числе ракетных комплексов.