Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

Польша никогда не согласится на разделение Европы на зоны влияния

Польша никогда не согласится на разделение Европы на зоны влияния и не примет российского видения континента, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский, выступая в сейме с отчетом о планах работы ведомства в 2017 году.

По словам министра, Россия стремится к отказу НАТО от присутствия в Восточной Европе и к созданию в этом регионе некоей "серой зоны".

"Польша не примет такого видения политического порядка в Европе, не согласится на разделение континента на зоны влияния. Никогда больше не будет Мюнхена и Ялты", - заявил Ващиковский.

Он добавил, что Варшава выступает против размещения в Калининградской области вооружений, в том числе ракетных комплексов.

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