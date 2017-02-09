Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

Россия потребует гарантий от еврокомиссии для 2-й нитки "Турецкого потока"

Российская сторона не намерена строить вторую нитку "Турецкого потока" в Европу в условиях отсутствия гарантий и одобрения от Еврокомиссии.

"Сейчас вслепую, конечно, никто ничего строить не будет, потому что это связано с определенными убытками. И зависеть от каких-то прихотей, политизированных решений с серьезными рисками сейчас никто себе не позволит", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью "Интерфаксу" директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что "позиция Еврокомиссии имеет принципиальное значение".

"У нас есть проект "Турецкий поток", по которому пройдены все процедуры согласования, и стороны уже приступили к его реализации. Это одна часть, которая относится непосредственно к Турции, и другая, которая имеет перспективу бесперебойного, необходимого Южной и всей остальной Европе газоснабжения", - отметил А.Боцан-Харченко.

По его словам, "от отсутствия окончательного решения по второй нитке "Турецкого потока" сильно страдают те же сербы". "С "Южным потоком" у них было совершенно четкое понимание своего энергетического будущего. То же самое можно сказать и о ряде других стран региона", - сказал дипломат.

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