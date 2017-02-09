Рогозин призвал вооружить Росгвардию «до зубов»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о необходимости предоставить Росгвардии самое современное оружие.

«Росгвардия должна быть вооружена до зубов современным оружием», — сказал он. По его словам, служба постоянно выполняет задачи по предотвращению террористических угроз.

Рогозин пояснил, что оружие, которое использует Росгвардия, «должно быть избирательным». Вице-премьер подчеркнул, что «важная часть в действенности службы — нелетальное оружие, которое может применяться в том числе и для подавления «массовых незаконных выступлений».

Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что у ведомства хорошие перспективы технического развития.

Владимир Путин подписал указ о создании национальной гвардии в России в июле 2016 года. Она создана на базе внутренних войск МВД и напрямую подчиняется президенту.