Эквадор предлагает проанализировать объемы сокращения добычи нефти в мае

На предстоящей в мае встрече ОПЕК необходимо проанализировать ситуацию с сокращением мировой добычи нефти, считает министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК одиннадцать стран 10 декабря также в Вене согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Эквадор взял на себя обязательства по снижению добычи, но очевидно, что через шесть месяцев нужно будет пересмотреть их объемы. Эквадор, да и весь мир должны будут вернуться к анализу этой ситуации: продолжать сокращения добычи, углубить их, или же это будет не обязательно, сейчас все соглашения, достигнутые ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, имеют полную поддержку со стороны Эквадора", - заявил Лонг РИА Новости в Кито.

По словам министра, Эквадор выступает за укрепление роли ОПЕК в современном мире. "Мы являемся важным игроком по тем соглашениям, которые были достигнуты в рамках ОПЕК и не входящих в нее стран, ни при каком варианте президент Рафаэль Корреа не имеет намерения ослабить ОПЕК или выйти из нее. То, чего мы хотим, — это укрепить ОПЕК, в том числе по части соглашений со странами, не входящими в ОПЕК", - сказал Лонг.

Он отметил, что ОПЕК является важной организацией, однако на нее приходится только 30% мирового производства нефти. "Поэтому остальные страны также имеют очень важный вес, на последней встрече ОПЕК и не входящих в нее стран удалось прийти к историческому соглашению вместе с такими государствами, как Россия, Мексика, Казахстан, Азербайджан", - отметил министр.