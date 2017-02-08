Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 1,916 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 1,922 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,045 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,05 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 рубля (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (снизился на 0,01 рубля).