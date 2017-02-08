Внешняя разведка Эстонии считает Россию единственной угрозой стране

Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии, говорится в предисловии к опубликованному в среду ежегоднику эстонского департамента информации, который занимается внешней разведкой.

Второй предназначенный для общественности ежегодник департамента информации уделил главное внимание России. В предисловии глава департамента Микк Марран утверждает, что "Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной неприкосновенности Эстонии, поэтому подобный акцент понятен".

По его мнению, в этом году наиболее важное значение будут иметь возможные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Несомненно, 2017 год предложит нам как рутину, так и неожиданности. В стратегическом плане с точки зрения нашей безопасности самое важное значение имеет динамика отношений Москвы с новым правительством Соединенных Штатов Америки", - считает Марран.

Глава внешней разведки заявил, что Кремль "продолжает испытывать прочность границ на грани дозволенного и недозволенного". "В этой ситуации критическое значение имеет жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, основанной на взаимном доверии и совместном потенциале. В связи с этим необходимо следить за действиями России, направленными на подрыв европейского единства в контексте приближающихся выборов в различных странах, а также за сохранением санкционного режима", - подчеркнул Марран.