Китайского экс-министра наказали за недобросовестную работу

Бывший глава Министерства гражданской администрации КНР Ли Лиго был наказан за недобросовестное исполнение служебных обязанностей, сообщила в среду Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК.

В ходе проверки комиссия установила, что Ли Лиго, занимавший пост с июня 2010 по ноябрь 2016 года, недобросовестно исполняли партийные обязанности, грубо пренебрегал должностными обязанностями, из-за чего в ведомстве появились системные проблемы с коррупцией. Госсовет КНР утвердил его отстранение от должности. Он был оставлен в рядах КПК, но с испытательным сроком на два года.

Также комиссия наказала бывшего заместителя Ли Лиго — Дой Юйпэя. Он также признан виновным в недобросовестном исполнении служебных обязанностей. Ему был сделан строгий выговор и вынесено предупреждение. Вскоре он должен будет уйти на пенсию.

В начале января представитель Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК Ло Дунчуань заявил, что комиссия ведет внутрипартийную проверку в отношении бывшего главы Министерства гражданской администрации КНР Ли Лиго и его бывшего заместителя Доу Юйпэя. При этом газета Souch China Morning Post отмечала со ссылкой на источники, что комиссия подозревает Ли Лиго в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Подобная формулировка обычно используется в антикоррупционных делах.

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов Компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в судебный орган.

Как сообщила ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 2016 году была начата дисциплинарная проверка в отношении 76 чиновников.