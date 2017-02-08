Катар не считает рост сланцевой добычи угрозой для мирового рынка нефти

Рост цен на нефть может спровоцировать сланцевый бум в США, но мировому рынку по силам с ним справиться благодаря сохранению здорового спроса на сырьё, сказал Reuters в среду министр энергетики Катара.

"Рынок постепенно приспосабливается к сланцевым нефти и газу благодаря здоровому спросу. Если он (спрос) продолжит расти, я думаю, рынок переварит имеющиеся объёмы нефти", – сказал Рейтер Мухаммед аль-Сада.

Министр добавил, что при текущих ценах на нефть разработка большинства мировых нефтяных месторождений нерентабельна.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради снижения избытка предложения на мировом рынке, приведшего к обвалу нефтяных котировок.

Соглашение официально вступило в силу 1 января и рассчитано на полгода.

Аль-Сада считает, что сейчас слишком рано говорить, есть ли необходимость продлять пакт, учитывая, что мировые запасы нефти начали снижаться, а это основной параметр, который помогает нефтекартелю определить, насколько сделка эффективна для балансировки рынка.

"Все указывает на то, что мы движемся в нужном направлении, и запасы (нефти) действительно начали снижаться. Это придаёт нам некоторую уверенность в том, что постепенное снижение (запасов) до среднего уровня за последние пять лет – это реальная перспектива", – сказал он.